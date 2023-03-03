Тренер «Химок»: Ничья в матче с «Факелом» не устроила ни нас, ни их

Тренер подмосковныхдал свой комментарий относительно матча 18-го тура российской Премьер-лиги против воронежского(1:1).

«Думаю, что ничья ни нас не устроила, ни их.

Маркос Гильерме стал менее активным во втором тайме? Не думаю, что это связано с физической формой. У нас в команде все готовы. Просто поле ему не позволяло играть. Как‑никак, но он все же бразилец», — приводит слова Джиоева «Матч ТВ».

По итогам этого противостояния в активе «Факела» стало 14 очков и 13-я позиция в турнирной таблице. У «Химок» 13 пунктов и 15-я строчка. Это была первая игра после возобновления сезона.