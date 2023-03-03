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    Пятибратов: Нас расстраивает любая ничья с любым соперником

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    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итог матча 18-го тура российской Премьер-лиги против подмосковных «Химок» (1:1).

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    «Нас расстраивает любая ничья с любым соперником. Дома, при такой поддержке болельщиков… Но я не удручён результатом. Я видел желание, страсть, видел, что ребята отдали все силы. В раздевалке все сидели расстроенные.

  • «Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче после возобновления сезона
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    • Все понимают, что сегодня нужна была победа кровь из носу, но опять же, у нас впереди 12 матчей. Такие требования к нам предъявляют. Независимо — дома мы играем, на выезде, "Спартак" это или "Зенит". У нас нет другого пути — нужно набирать очки», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

    По итогам этого противостояния в активе «Факела» стало 14 очков и 13-я позиция в турнирной таблице. У «Химок» 13 пунктов и 15-я строчка. Это была первая игра после возобновления сезона.

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