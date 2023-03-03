Бускетс — рекордсмен по победам в эль-класико

«Барселона» обыграла «Реал» в первом полуфинале Кубка Испании со счетом 1:0.

Для полузащитника каталонцев Серхио Бускетса эта победа стала 22 в эль-класико, сообщает Opta.

Таким образом, Бускетс стал рекордсменом по выигранным эль-класико, обойдя Франсиско Хенто. По 19 побед одержали Лионель Месси и Жерар Пике, по 17 — Альфредо Ди Стефано и Хави.

Также Бускетс стал рекордсменом по количеству сыгранных эль-класико, проведя 46 матчей. По этому показателю испанский футболист опередил бывшего одноклубника Лионеля Месси и экс-защитника мадридцев Серхио Рамоса. У обоих по 45 матчей.