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    Бускетс — рекордсмен по победам в эль-класико

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    «Барселона» обыграла «Реал» в первом полуфинале Кубка Испании со счетом 1:0.

    Серхио Бускетса
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    Серхио Бускетса

    Для полузащитника каталонцев Серхио Бускетса эта победа стала 22 в эль-класико, сообщает Opta.

    Таким образом, Бускетс стал рекордсменом по выигранным эль-класико, обойдя Франсиско Хенто. По 19 побед одержали Лионель Месси и Жерар Пике, по 17 — Альфредо Ди Стефано и Хави.

    Также Бускетс стал рекордсменом по количеству сыгранных эль-класико, проведя 46 матчей. По этому показателю испанский футболист опередил бывшего одноклубника Лионеля Месси и экс-защитника мадридцев Серхио Рамоса. У обоих по 45 матчей.

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