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    Артета: Как только «Арсенал» забил первый гол, игра открылась

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги победы над «Эвертоном» (4:0) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я в восторге от победы и от того, как мы играли после первых 25 минут. У нас были некоторые трудности в начале. С ними сложно играть.

    Как только мы забили первый гол, игра открылась. Нам потребовалось немного магии, и Букайо Сака создал ее. После этого мы увеличили преимущество и заслужили победу в матче.

    Я очень доволен зрелостью и качеством, которые мы продемонстрировали», — цитирует Артету BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    Лондонская команда с 60 очками продолжает лидировать в АПЛ. «Эвертон» идет на 18-й строчке — 21 очко.

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