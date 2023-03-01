Сегодня в 22:45 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне лидер турнирной таблицы АПЛ «Арсенал» сыграет против «Эвертона». За ходом матча перенесенного 7-го тура приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Канониры» в 24-х матчах чемпионата набрали 57 очков и на 2 балла опережают «Манчестер Сити», который сыграл на одну встречу больше. На счету «Арсенала» 18 побед, 3 ничьи и 3 поражения с общей разницей мячей 52:23.

Две выездные победы подряд над «Астон Виллой» (4:2) и «Лестером» (1:0) прервали неудачную трехматчевую серию «Арсенала», в которой «канониры» набрали лишь одно очко. Лондонцы уступили «Эвертону» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:3), а в матче против «Брентфорда» довольствовались лишь ничьей (1:1).

В крайнем туре против «Лестера» победу подопечным Микеля Артеты принес гол Мартинелли, забитый на 46-й минуте встречи.

«Эвертон»

Ливерпульский клуб находится в зоне вылета и на данный момент занимает 18 место в турнирной таблице АПЛ. На счету «Эвертона» 21 очко в 24-х матчах: 5 побед, 6 ничьих и 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 17:32.

После назначения Шона Дайча на пост главного тренера «Эвертона» команда провела 4 встречи, в которых одержала 2 победы и потерпела 2 поражения. В своем дебютном матче английский наставник смог привести «ирисок» к победе, обыграв дома «Арсенал» (1:0). Таким образом, «Эвертон» прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась 8 матчей.

После победы над «канонирами» «Эвертон» уступил в мерсисайдском дерби «Ливерпулю» (2:0), а затем заработал 3 очка в домашней встрече с «Лидсом» (1:0). В крайнем туре клуб из Ливерпуля принимал на домашней арене «Астон Виллу» и уступил со счетом 0:2.

Личные встречи

В 10-ти последних матчах на счету «Эвертона» 5 побед, «Арсенал» выиграл 4 встречи и еще один раз команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон» с коэффициентом 1.88.