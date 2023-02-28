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    Араухо высказался о предстоящем матче полуфинале Кубка Испании с «Реалом»

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Барселона
    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Реалом».

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    «Эль-Класико — всегда что-то особенное, и это матч, в который каждый хочет принять участие. "Мадрид" — команда с отличными игроками. Мы готовы. Команда — как семья, все близки друг к другу.

    Мы переживаем два поражения подряд, но у нас хорошая команда, и мы знаем свой потенциал. Нужно проснуться и перевернуть страницу. До конца сезона еще многое осталось, и мы лидируем в лиге», — приводит слова Араухо Goal.

    Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 2 марта в 23:00 мск.

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