Араухо высказался о предстоящем матче полуфинале Кубка Испании с «Реалом»

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Испании с мадридским

«Эль-Класико — всегда что-то особенное, и это матч, в который каждый хочет принять участие. "Мадрид" — команда с отличными игроками. Мы готовы. Команда — как семья, все близки друг к другу.

Мы переживаем два поражения подряд, но у нас хорошая команда, и мы знаем свой потенциал. Нужно проснуться и перевернуть страницу. До конца сезона еще многое осталось, и мы лидируем в лиге», — приводит слова Араухо Goal.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 2 марта в 23:00 мск.