«Ростову» не хватило для победы над «Уралом» фарта, считает Карпин

Главный тренервысказал мнение о причинах поражения от(1:2) в ответном четвертьфинальном матче пути РПЛ Кубка России.

Победный мяч на 89‑й минуте забил форвард Рай Влут с пенальти, назначенного за игру рукой футболиста ростовчан. Первая встреча команд в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 1:1.

«Чего "Ростову" не хватило для победы? Фарта не хватило. Два гола, те, которые мы пропустили, даже три — по сумме двух матчей: две руки непонятные и залетел гол, который даже не был ударом по воротам.

Что сказал команде в перерыве? По этому антифутболу… Здесь про футбол говорить не приходится, первый тайм остался за "Уралом", они правильнее играли на таком поле, и игроки были подобраны под это.

На таком поле (Николай) Комличенко, который не играл с самого начала, с (Егором) Голенковым был бы эффективнее, чем любой другой игрок.

Был смешной пенальти, мяч попадает в затылок, отскакивает в руку, и это пенальти», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Уральский клуб вышел в полуфинал плей‑офф пути РПЛ, «Ростов» опустился во второй этап четвертьфинала плей‑офф пути регионов.

Следующий соперник «Ростова» станет известен по итогам жеребьевки 2 марта.