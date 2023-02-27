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    «Ростову» не хватило для победы над «Уралом» фарта, считает Карпин

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о причинах поражения от «Урала» (1:2) в ответном четвертьфинальном матче пути РПЛ Кубка России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Победный мяч на 89‑й минуте забил форвард Рай Влут с пенальти, назначенного за игру рукой футболиста ростовчан. Первая встреча команд в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 1:1.

    «Чего "Ростову" не хватило для победы? Фарта не хватило. Два гола, те, которые мы пропустили, даже три — по сумме двух матчей: две руки непонятные и залетел гол, который даже не был ударом по воротам.

    Что сказал команде в перерыве? По этому антифутболу… Здесь про футбол говорить не приходится, первый тайм остался за "Уралом", они правильнее играли на таком поле, и игроки были подобраны под это.

    На таком поле (Николай) Комличенко, который не играл с самого начала, с (Егором) Голенковым был бы эффективнее, чем любой другой игрок.

    Был смешной пенальти, мяч попадает в затылок, отскакивает в руку, и это пенальти», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Уральский клуб вышел в полуфинал плей‑офф пути РПЛ, «Ростов» опустился во второй этап четвертьфинала плей‑офф пути регионов.

    Следующий соперник «Ростова» станет известен по итогам жеребьевки 2 марта.

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