ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Лионель МессиЕврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии»
  • 12:07
    • Матыцин прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в РПЛ
  • 11:51
    • «Лион» уверенно обыграл «Брест»
  • 10:46
    • Кучеров — на первом месте в списке лучших ассистентов сезона НХЛ
    Все новости спорта

    Головин: После перерыва нужно сразу включаться, времени на раскачку нет

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако
    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Осером» (3:2) в матче французской Первой лиги.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Первая игра после перерыва. Естественно, успели соскучиться по официальным матчам. На сборах мы играли контрольные игры с серьёзными соперниками, но чемпионат — это другое.

    Идёт борьба за очки, за место в таблице, надо сразу включаться. На раскачку времени нет. Очень хорошо, что смогли вырвать победу в этой встрече.

    Почему начал матч на скамейке запасных? Знал, что так будет. Это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация.

    Неслучайно в перерыве была тройная замена. Как и ожидалось, многие сыграли по тайму. Самое главное, что выиграли», — сказал Головин Чемпионату.

    В матче с «Осером» Головин отметился результативной передачей. Эта встреча была первой для «Монако» после паузы, во время которой проводился чемпионат мира в Катаре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» будет торопиться
  • «Сассуоло» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» учинят разгром аутсайдеру
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • В разборках лидеров группы Чехия может уйти в отрыв
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс 29 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.46
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры