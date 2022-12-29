Головин: После перерыва нужно сразу включаться, времени на раскачку нет

Полузащитникпрокомментировал победу над(3:2) в матче французской Первой лиги.

«Первая игра после перерыва. Естественно, успели соскучиться по официальным матчам. На сборах мы играли контрольные игры с серьёзными соперниками, но чемпионат — это другое.

Идёт борьба за очки, за место в таблице, надо сразу включаться. На раскачку времени нет. Очень хорошо, что смогли вырвать победу в этой встрече.

Почему начал матч на скамейке запасных? Знал, что так будет. Это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация.

Неслучайно в перерыве была тройная замена. Как и ожидалось, многие сыграли по тайму. Самое главное, что выиграли», — сказал Головин Чемпионату.

В матче с «Осером» Головин отметился результативной передачей. Эта встреча была первой для «Монако» после паузы, во время которой проводился чемпионат мира в Катаре.