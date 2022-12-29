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    Гальтье: Вторая желтая карточка Неймару была очень суровым наказанием

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Страсбург
    Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье прокомментировал удаление нападающего Неймара в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (2:1).

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    Напомним, на 61-й минуте арбитр Клеман Тюрпен показал бразильцу желтую карточку за подножку, а спустя две минуты вторую — за симуляцию.

    «Неймар переключался, чередовал темп, и я могу понять его гнев — он очень хотел сыграть еще два матча на чемпионате мира. Он был немного расстроен.

    Я еще могу понять симуляцию, она заслуживает желтой, но карточка, показанная минутой ранее, — это очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на Неймаре, и это отнюдь не мелкие нарушения», — цитирует Гальтье RMC.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» набрал 44 очка и лидирует в таблице чемпионата Франции. В активе «Страсбура» 11 очков и 19-я позиция.

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