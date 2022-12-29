Гальтье: Вторая желтая карточка Неймару была очень суровым наказанием

Главный тренер ПСЖпрокомментировал удаление нападающегов матче 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (2:1).

Напомним, на 61-й минуте арбитр Клеман Тюрпен показал бразильцу желтую карточку за подножку, а спустя две минуты вторую — за симуляцию.

«Неймар переключался, чередовал темп, и я могу понять его гнев — он очень хотел сыграть еще два матча на чемпионате мира. Он был немного расстроен.

Я еще могу понять симуляцию, она заслуживает желтой, но карточка, показанная минутой ранее, — это очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на Неймаре, и это отнюдь не мелкие нарушения», — цитирует Гальтье RMC.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» набрал 44 очка и лидирует в таблице чемпионата Франции. В активе «Страсбура» 11 очков и 19-я позиция.