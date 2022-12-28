Источник: «Локомотив» подпишет контракт с вратарем «Химок»

Илья Лантратов Фото: globallookpress.com
Голкипер подмосковного клуба подпишет с «железнодорожниками» контракт сроком на 3,5 года, до лета 2026-го, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее появилась информация, что 29 декабря Лантратов должен подписать контракт с «Локомотивом», после чего он отправится в отпуск.
«Химки» получат за игрока минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи.
27-летний вратарь выступал за «Химки» с 2019 года. Он провел за команду 95 матчей, пропустил 127 мячей и 33 раза отыграл на ноль.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Железнодорожники набрали 13 очков за 17 матчей.