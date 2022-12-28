Давыдов: Каррера выиграл чемпионат на «багаже» Аленичева? Само слово «багаж» — полный бред

Бывший форвард московскогосравнил методы работы двух экс-наставников красно-белых

Каррера привёл «Спартак» к чемпионству в Российской Премьер-лиге в 2017 году, возглавив московскую команду после увольнения Аленичева.

«Массимо Каррера выиграл чемпионат на "багаже" Аленичева? Само слово "багаж" — полный бред.

Дмитрий Анатольевич собирал и готовил команду — это факт. С фактами не спорят. Это замечательный тренер, у него интересные тренировки.

Каррера дал эмоций. Здесь выиграли все, мы были настоящей семьёй: тренерский штаб, персонал клуба, футболисты, болельщики, руководство, не было никаких подводных камней.

Футбольный бог всё видит и воздаёт. Это единственный год, надеюсь, что на данный момент, когда ты ни капли не сомневался.

Встаёшь утром и хочешь побыстрее на тренировку, засыпаешь с мыслями о тренировках, так было весь год. Я запомню его на всю жизнь.

Как только сезон закончился, мы отпраздновали чемпионство, начались сборы и всё изменилось. На следующий год такого вообще не было.

Начали "омолаживать" состав. Я этого не понимаю. Должна быть золотая середина, баланс опыта и молодости. Если не ошибаюсь, средней возраст нашего чемпионского "Спартака" составлял 29 лет.

Сейчас такая мода пошла на молодых и перспективных. Но, к примеру, Квальярелла в 37 лет становится лучшим бомбардиром чемпионата Италии. О чём тут говорить?», — приводит слова Давыдова официальный сайт «Химок».