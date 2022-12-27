Источник: «Локомотив» подпишет Самошникова летом как свободного агента

Защитникприсоединится к московскомулетом.

По сведениям «Чемпионата», футболист покинет казанский клуб в качестве свободного агента. Руководство «железнодорожников» уже согласовало с ним долгосрочный контракт.

Ранее появилась информация, что Самошников должен был перейти в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, но не прошел медосмотр из-за проблем с голеностопом.

Сам игрок опроверг это, заявив, что не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве» и концентрируется на том, чтобы помочь «Рубину» выйти в РПЛ.

В текущем сезоне Самошников провел 15 игр в Первой лиге и забил один гол