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    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Онлайн

    В рамках 17-го тура АПЛ состоится встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест»

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    «Красные дьяволы» во втором матче игрового дня АПЛ встретятся с одним из аутсайдеров чемпионата — «Ноттингем Форест». За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы после 14-ти сыгранных матчей в АПЛ занимают пятую позицию в турнирной таблице и отстают от идущего четвертым «Тоттенхэма» на 4 балла. На счету «Манчестер Юнайтед» 26 очков в текущем сезоне: 8 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Подопечные Тен Хага на данный момент имеют нулевую разницу забитых и пропущенных мячей — 20:20.

    В 5-ти последних матчах чемпионата «Манчестер Юнайтед» одержал 3 победы и по разу сыграл вничью и проиграл. В крайнем туре перед зимней паузой на чемпионат мира «красные дьяволы» вырвали победу в выездном матче у «Фулхэма», забив победный гол в компенсированное время (2:1). На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» пробился в четвертьфинал Кубка Английской Лиги, обыграв на стадии 1/8 финала «Бернли» (2:0).

    «Ноттингем Форест»

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    «Ноттингем Форест» с 13-ю очками идет на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ. За 15 сыгранных матчей на счету «лесников» 3 победы, 4 ничьи и 9 поражений. Общая разница забитых и пропущенный мячей команды на данный момент составляет 11:30.

    В 5-ти последних матчах подопечные Стивена Купера уступили лишь один раз. Матч 14-го тура против лидера АПЛ лондонского «Арсенала» закончился с разгромным счетом 0:5. В двух крайних турах перед зимней паузой на чемпионат мира «Ноттингем Форест» набрал 4 очка, сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2) и взяв верх в домашнем поединке против «Кристал Пэлас» (1:0). На прошлой неделе команда Купера крупно обыграла «Блэкберн» (4:1) в Кубке Английской лиги и оформила путевку в четвертьфинал.

    Личные встречи

    Последний раз в рамках чемпионата Англии команды встречались между собой в 1999 году. В том матче «Манчестер Юнайтед» разгромил своего соперника на выезде со счетом 8:1. Всего за 10 последних встреч на счету манкунианцев 7 побед, один раз команды разошлись миром и лишь в одном поединке «Ноттингем Форест» праздновал успех.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.00.

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