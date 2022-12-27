Артета: «Арсенал» проявил прекрасное самообладание и мастерство в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Арсенала»подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (3:1) в АПЛ.

«Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство. С самого начала матча мы стали играть не так, как хотел соперник, продолжали давить, верить в себя и в итоге заслужили победу.

Нкетиа я крепко обнял, потому что он полностью заслужил гол своей игрой. Он показал свои силу, мастерство и умение дождаться момента, а также самообладание. Выдающееся выступление», — приводит слова Артеты ВВС.

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После этого матча «Арсенал» с 40 очками занимает первое место в АПЛ, «Вест Хэм» с 14 очками — на 16-й строчке.