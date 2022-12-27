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    Тренер Казахстана: Российский футбол еще долго будет «забанен» в Европе

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Сборная Казахстана ФИФА УЕФА
    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев уверен, что российский футбол еще долго будет отстранен от официальных международных соревнований.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    Ранее стало известно, что РФС может покинуть состав УЕФА и перейти в Азиатскую конфедераци.

    «В любом случае у РФС есть контакты с УЕФА. Этот вопрос находится в их компетенции. Мое мнение, что лучше играть в футбол, чем простаивать.

    Чемпионат мира показал, что азиатский футбол сейчас на подъеме, у них неплохие результаты. В любом случае лучше с кем‑то играть и конкурировать, чем сидеть дома. По моим ощущениям, нас еще долго будут держать в так называемом бане.

    Легионеры не разбегутся из российских клубов. Раз сейчас приезжают, когда мы нигде не играем, то, думаю, не будет существенных проблем и дальше. Конечно, с хорошим легионером сложно договориться сегодня, нужно переплачивать в финансовом плане. И в случае перехода в Азию будет аналогично», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

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    • Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

    Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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