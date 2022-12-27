Тренер Казахстана: Российский футбол еще долго будет «забанен» в Европе

Главный тренер сборной Казахстанауверен, что российский футбол еще долго будет отстранен от официальных международных соревнований.

Ранее стало известно, что РФС может покинуть состав УЕФА и перейти в Азиатскую конфедераци.

«В любом случае у РФС есть контакты с УЕФА. Этот вопрос находится в их компетенции. Мое мнение, что лучше играть в футбол, чем простаивать.

Чемпионат мира показал, что азиатский футбол сейчас на подъеме, у них неплохие результаты. В любом случае лучше с кем‑то играть и конкурировать, чем сидеть дома. По моим ощущениям, нас еще долго будут держать в так называемом бане.

Легионеры не разбегутся из российских клубов. Раз сейчас приезжают, когда мы нигде не играем, то, думаю, не будет существенных проблем и дальше. Конечно, с хорошим легионером сложно договориться сегодня, нужно переплачивать в финансовом плане. И в случае перехода в Азию будет аналогично», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.