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    Саморано: Альварес — современный форвард, который все хорошо делает

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    Бывший чилийский футболист Иван Саморано сравнил игру форварда сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса с нападающими Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    «Я был классическим центральным нападающим, одним из тех, кого нечасто встретишь в современном футболе.

    Сейчас мне кажется, что Хулиан Альварес — самый совершенный нападающий. Холанд не очень хорош на флангах, Мбаппе мало играет в качестве "девятки".

    Альварес — это тот мальчик, который всё делает хорошо.

    Он очень хорошо играет на флангах, отрабатывает в обороне, он хорошо сыгран со своими товарищами по команде, хорошо играет головой, хорошо бьёт с правой и с левой ноги, у него есть физическая сила, скорость как на короткой, так и на длинной дистанции, что мы и видели во время его гола Хорватии», — приводит слова Саморано Ole.

    За 7 матчей на чемпионате мира за сборную Аргентины Альварес забил 4 гола. Футболист также отличился в финальном матче против сборной Франции.

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