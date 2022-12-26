Саморано: Альварес — современный форвард, который все хорошо делает

Бывший чилийский футболистсравнил игру форварда сборной Аргентины ис нападающими

«Я был классическим центральным нападающим, одним из тех, кого нечасто встретишь в современном футболе.

Сейчас мне кажется, что Хулиан Альварес — самый совершенный нападающий. Холанд не очень хорош на флангах, Мбаппе мало играет в качестве "девятки".

Альварес — это тот мальчик, который всё делает хорошо.

Он очень хорошо играет на флангах, отрабатывает в обороне, он хорошо сыгран со своими товарищами по команде, хорошо играет головой, хорошо бьёт с правой и с левой ноги, у него есть физическая сила, скорость как на короткой, так и на длинной дистанции, что мы и видели во время его гола Хорватии», — приводит слова Саморано Ole.

За 7 матчей на чемпионате мира за сборную Аргентины Альварес забил 4 гола. Футболист также отличился в финальном матче против сборной Франции.