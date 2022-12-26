«Лестер» — «Ньюкасл»: 0:3, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:3.

Уже на второй минуте матча Амарти снес соперника на газон в штрафной «Лис», после чего рефери указывает на «точку». Кристофер Вуд пробил по центру , а голкипер «Лестера» прыгнул в правый угол.

На 7-й минуте Мигель Альмирон ушел с правого фланга в центра, обыгрался с партнером, после чего вошел в штрафную и переправил сферу в ворота. Голкипер не был готов к такому повороту.

На 32-й минуте с правого края последовала сейчас подача в центр штрафной «Лестера», и Жоэлинтон с линии вратарской переправил сферу в цель, выпрыгнув выше всех.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Ньюкасл 0:3 Голы: 0:1 Крис Вуд (пенальти) (3'), 0:2 Мигель Альмирон (7'), 0:3 Жоэлинтон (32') Лестер: Дэнни Уорд, Тимоти Кастань, Даниэль Амарти, Ваут Фас, Люк Томас, Юри Тилеманс, Бубакари Сумаре (Вильфред Ндиди, 72'), Деннис Прает (Айосе Перес, 17'), Кирман Дьюсбери-Холл, Харви Льюис Барнс (Келечи Ихеаначо, 71'), Патсон Дака (Джейми Варди, 46') Ньюкасл: Жоэлинтон, Крис Вуд (Мэтт Ритчи, 88'), Мигель Альмирон (Аллан Сент-Максимен, 83'), Джозеф Уиллок (Джейкоб Мёрфи, 84'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф (Эллиот Андерсон, 90'), Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп

«Ньюкасл» набрал 33 очка и вышел на 2-е место в АПЛ. В активе «лис» 17 баллов и 13-я позиция. 30 декабря «Лестер» сыграет с «Ливерпулем», а «сороки» днем позже встретятся с «Лидсом».

Календарь и таблица АПЛ

В параллельном матче «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» — 1:2.

Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, Макнил исполнил подачу на ближнюю штангу, а Йерри Мина, освободившись от опеки, головой переправил мяч в дальний угол.

На 22-й минуте, после розыгрыша углового, Поденсе исполнил перевод к линии штрафной на Моутинью. Португалец через паузу забросил мяч на противоположный угол вратарской, куда сам же Даниэл Поденсе успел раньше остальных, неотразимо пробив в касание.

В компенсированное время ошибся «Эвертон» около чужой штрафной, стремительную контратаку провел «Вулверхэмптон». Началась она с диагонали Матеуса Луиса на правый фланг, Траоре вошел в штрафную и навесил на набежавшего Аит-Нури, который в два касания отправил мяч в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Вулверхэмптон 1:2 Голы: 1:0 Йерри Мина (7'), 1:1 Даниэл Поденсе (22'), 1:2 Райан Айт Нури (90 + 5') Эвертон: Джордан Пикфорд, Нэйтан Паттерсон, Йерри Мина (Бен Годфри, 76'), Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко, Алекс Айуоби, Амаду Онана, Идрисса Гейе (Абдулайе Дукуре, 83'), Энтони Гордон, Ниль Мопе (Thomas Cannon, 83'), Дуайт Макнил (Демарай Грей, 56') Вулверхэмптон: Даниэл Поденсе (Гонсалу Гуэдеш, 73'), Диего Силва, Хван Хи Чан (Адама Траоре, 59'), Жоау Моутинью (Toti Gomes, 78'), Рубен Невеш, Джо Ходж (Матеус Нунес, 59'), Уго Буэно (Райан Айт Нури, 59'), Макс Килман, Нэйтан Коллинз, Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Нэйтан Паттерсон (38'), Даниэл Поденсе (61'), Макс Килман (64'), Рубен Невеш (79'), Toti Gomes (81'), Диего Силва (90'), Райан Айт Нури (90 + 6')

«Эвертон» с 14 очками на 17-м месте, а «Вудверхэмптон» с 13 очками на 18-й строке таблицы АПЛ.