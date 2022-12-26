«Лестер» — «Ньюкасл»: 0:3, обзор голов

Уже на второй минуте матча Амарти снес соперника на газон в штрафной «Лис», после чего рефери указывает на «точку». Кристофер Вуд пробил по центру , а голкипер «Лестера» прыгнул в правый угол.
На 7-й минуте Мигель Альмирон ушел с правого фланга в центра, обыгрался с партнером, после чего вошел в штрафную и переправил сферу в ворота. Голкипер не был готов к такому повороту.
На 32-й минуте с правого края последовала сейчас подача в центр штрафной «Лестера», и Жоэлинтон с линии вратарской переправил сферу в цель, выпрыгнув выше всех.
«Ньюкасл» набрал 33 очка и вышел на 2-е место в АПЛ. В активе «лис» 17 баллов и 13-я позиция. 30 декабря «Лестер» сыграет с «Ливерпулем», а «сороки» днем позже встретятся с «Лидсом».
В параллельном матче «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» — 1:2.
Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, Макнил исполнил подачу на ближнюю штангу, а Йерри Мина, освободившись от опеки, головой переправил мяч в дальний угол.
На 22-й минуте, после розыгрыша углового, Поденсе исполнил перевод к линии штрафной на Моутинью. Португалец через паузу забросил мяч на противоположный угол вратарской, куда сам же Даниэл Поденсе успел раньше остальных, неотразимо пробив в касание.
В компенсированное время ошибся «Эвертон» около чужой штрафной, стремительную контратаку провел «Вулверхэмптон». Началась она с диагонали Матеуса Луиса на правый фланг, Траоре вошел в штрафную и навесил на набежавшего Аит-Нури, который в два касания отправил мяч в сетку.
«Эвертон» с 14 очками на 17-м месте, а «Вудверхэмптон» с 13 очками на 18-й строке таблицы АПЛ.