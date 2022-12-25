Кузьмин: Уверен, у Бердыева получится в «Сочи»

Тренер «Рубина»прокомментировал назначениена пост главного тренера

« Это хорошо для всего нашего футбола, Курбан Бекиевич отличный специалист, который давно зарекомендовал себя. Это большой плюс для нашей лиги, будет интересно посмотреть за его работой в "Сочи".

Понятно, что несколько лет он работал за пределами России, но наш чемпионат за это время не сильно изменился, да и сам Курбан Бекиевич никогда не стоит на месте и всегда движется вперед. Уверен, что у него получится в "Сочи", там неплохая команда и многие футболисты в клубе ему хорошо знакомы», — приводит слова Кузьмина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Сочи» подписал с Бердыевым контракт на два с половиной года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.