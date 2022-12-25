Иньеста: Я был уверен, что Испания далеко пройдет на ЧМ-2022

Андрес Иньеста Фото: globallookpress.com
«Фурия Роха» вышла в 1/8 финала, где уступила по пенальти команде Марокко (0:0, 0:3). Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост.
«Я не убежден, что "ожидал" — подходящее слово, но я был уверен, что команда далеко пройдет, потому что был уверен в игроках и в тренере.
Но таков чемпионат мира. Если это не твой день, то в плей-офф ты вылетаешь.
Каждый матч сложный, но, конечно, мы хотели бы увидеть больший успех. Этот результат будет полезен для нас в дальнейшем.
После ЧМ-2010 у нас непростой путь. В Бразилии мы не вышли из группы, в России вылетели в 1/8 финала», — сказал Иньеста Marca.