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    «Сочи» объявил о назначении Бердыева

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    «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    Сочинский клуб опубликовал в своих соцсетях видео, в конце которого появляется надпись «Добро пожаловать, Курбан Бекиевич».

    Отмечается, что Бердыев приступит к работе с командой с нового года.

    Предыдущим местом работы 70-летнего специалиста был иранский «Трактор», откуда он ушел в конце ноября.

    Бердыев известен в России по работе с казанским «Рубином» и «Ростовом».

    Ранее сообщалось, что «Сочи» подписал с Бердыевым контракт на два с половиной года.

    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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