«Сочи» объявил о назначении Бердыева

Курбан Бердыев Фото: globallookpress.com
Сочинский клуб опубликовал в своих соцсетях видео, в конце которого появляется надпись «Добро пожаловать, Курбан Бекиевич».
Отмечается, что Бердыев приступит к работе с командой с нового года.
Предыдущим местом работы 70-летнего специалиста был иранский «Трактор», откуда он ушел в конце ноября.
Бердыев известен в России по работе с казанским «Рубином» и «Ростовом».
Ранее сообщалось, что «Сочи» подписал с Бердыевым контракт на два с половиной года.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.