«Сочи» объявил о назначении Бердыева

объявил о назначениина пост главного тренера.

Сочинский клуб опубликовал в своих соцсетях видео, в конце которого появляется надпись «Добро пожаловать, Курбан Бекиевич».

Отмечается, что Бердыев приступит к работе с командой с нового года.

Предыдущим местом работы 70-летнего специалиста был иранский «Трактор», откуда он ушел в конце ноября.

Бердыев известен в России по работе с казанским «Рубином» и «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Сочи» подписал с Бердыевым контракт на два с половиной года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.