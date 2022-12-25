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    Артета о Мойесе: Он вывел «Вест Хэм» на новый уровень

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Вест Хэмом» в АПЛ. Испанский специалист встретится со своим бывшим тренером Дэвидом Мойесом.

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    «Вест Хэм» крайне опасен, потому что я точно знаю, что Дэвид Мойес очень, очень усердно работал с командой. С тех пор, как он возглавил клуб, он максимально увеличил потенциал этой команды и вывел её на новый уровень. Я уверен, что они очень усердно работали, как и все мы, в этот период, и я уверен, что это будет очень трудный матч.

    Он сильно повлиял на меня, поэтому я благодарен ему прежде всего за доверие, которое он оказал мне, и за то, как много я узнал от него на поле и за его пределами о построении команды, о том, как найти нужных игроков для команды, чтобы построить то, что я хочу. Он всегда поддерживал меня во всём. С ним у меня связаны невероятные воспоминания, потому что мы очень успешно провели время«, — приводит слова Артеты talkSPORT.

    "Арсенал" и "Вест Хэм" встретятся 26 декабря в Лондоне. Начало поединка в 23:00 мск.

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