L’Equipe представил символическую сборную года

Журнал L’Equipe составил символическую сборную года из игроков топ-5 лиг. Большая часть футболистов из Лиги 1.

Сборная года Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»). Защитники: Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).

Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»). Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»). Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

Напомним, что Лионель Месси, который вместе с Аргентиной выиграл чемпионат мира, стал лучшим игроком мундиаля. Его напарник по ПСЖ Килиан Мбаппе получил звание лучшего бомбардира турнира.