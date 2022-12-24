L’Equipe представил символическую сборную года

Лионель Месси и Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Сборная года
- Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).
- Защитники: Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).
- Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
- Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).
Напомним, что Лионель Месси, который вместе с Аргентиной выиграл чемпионат мира, стал лучшим игроком мундиаля. Его напарник по ПСЖ Килиан Мбаппе получил звание лучшего бомбардира турнира.