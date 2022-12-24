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    L’Equipe представил символическую сборную года

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    Журнал L’Equipe составил символическую сборную года из игроков топ-5 лиг. Большая часть футболистов из Лиги 1.

    Лионель Месси и Килиан Мбаппе
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    Лионель Месси и Килиан Мбаппе

    Сборная года
    • Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).
    • Защитники: Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).
    • Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
    • Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

    Напомним, что Лионель Месси, который вместе с Аргентиной выиграл чемпионат мира, стал лучшим игроком мундиаля. Его напарник по ПСЖ Килиан Мбаппе получил звание лучшего бомбардира турнира.

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