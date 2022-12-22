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    Президент «Ариса»: Зритель ходит на Кокорина

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра Футбол России
    Президент «Ариса» Владимир Федоров рассказал о популярности Александра Кокорина на Кипре.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Есть и такое явление — зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку. В магазине нам иногда рассказывают, что продавцы не успевают готовить товар — настолько велик ажиотаж.

    Ничего удивительного. Кокорин — один из самых талантливых мастеров в истории российского футбола.

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    • А для кипрского футбола и "Ариса" — просто выдающийся пример. Верим, что Саша будет всегда здоров и поможет "Арису" добиться значительных успехов», — приводит слова Федорова «Вестник Кипра».

    Кокорин перешел в «Арис» в конце августа на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В десяти матчах за кипрский клуб российский форвард забил пять мячей.

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