Президент «Ариса»: Зритель ходит на Кокорина

Президент «Ариса»рассказал о популярностина Кипре.

«Есть и такое явление — зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку. В магазине нам иногда рассказывают, что продавцы не успевают готовить товар — настолько велик ажиотаж.

Ничего удивительного. Кокорин — один из самых талантливых мастеров в истории российского футбола.

А для кипрского футбола и "Ариса" — просто выдающийся пример. Верим, что Саша будет всегда здоров и поможет "Арису" добиться значительных успехов», — приводит слова Федорова «Вестник Кипра».

Кокорин перешел в «Арис» в конце августа на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В десяти матчах за кипрский клуб российский форвард забил пять мячей.