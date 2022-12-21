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    «Ювентус» могут исключить из еврокубков

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    «Ювентус» могут отстранить от участия в европейских турнирах, сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

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    По данным источника, УЕФА может наказать туринский клуб за предполагаемые финансовые нарушения.

    Специальная инстанция УЕФА по финансовому контролю начала расследование в отношении «Ювентуса», которое будет вестись в сотрудничестве с властями Италии.

    Ранее стало известно, что «Ювентус» не смог выполнить требования безубыточности в период с 2018 по 2022 год и выплатил штраф по условиям мирового соглашения с УЕФА.

    Отмечается, что данный договор может быть расторгнут, если информация о финансовых махинациях клуба будет доказана.

    Напомним, в ноябре президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и остальные члены совета директоров ушли в отставку.

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