«Ювентус» могут исключить из еврокубков

могут отстранить от участия в европейских турнирах, сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, УЕФА может наказать туринский клуб за предполагаемые финансовые нарушения.

Специальная инстанция УЕФА по финансовому контролю начала расследование в отношении «Ювентуса», которое будет вестись в сотрудничестве с властями Италии.

Ранее стало известно, что «Ювентус» не смог выполнить требования безубыточности в период с 2018 по 2022 год и выплатил штраф по условиям мирового соглашения с УЕФА.

Отмечается, что данный договор может быть расторгнут, если информация о финансовых махинациях клуба будет доказана.

Напомним, в ноябре президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и остальные члены совета директоров ушли в отставку.