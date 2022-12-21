«Севилья» расторгла контракт с Иско

Испанскаяофициально объявила о расторжении контракта с полузащитником

Ранее сообщалось, что у Иско возник конфликт со спортивным директором «Севильи» Рамоном Родригесом Мончи. Руководство клуба не устраивает поведение полузащитника и его окружения.

30-летний футболист перешел в клуб из Андалусии в августе свободным агентом после истечения контракта с «Реалом». Его соглашение было рассчитано до 2024 года.

В составе андалусийского клуба Иско провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.

Одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Иско является «Вулверхэмптон», который возглавляет бывший тренер «Севильи» Хулен Лопетеги.