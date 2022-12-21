Гвардиола: Трудно представить, что кто-то может конкурировать с Месси

Главный тренероценил величие

«У каждого есть своё мнение, но никто не может сомневаться в том, что он величайший игрок всех времён.

Для меня он лучший, и трудно представить, что другой игрок может конкурировать с тем, что он сделал.

Люди, которые видели Пеле, Альфредо Ди Стефано или Диего Марадону, согласятся со мной. Если бы Месси не выиграл чемпионат мира, мнение и моё мнение не изменились бы», — цитирует Гвардиолу Reuters.

Напомним, что Лионель Месси был признан лучшим игроком на чемпионате мира в Катаре.