Дибала о пенальти в финале ЧМ: Мартинес сказал мне бить по центру

Нападающий сборной Аргентиныответил на вопрос о своем пенальти в послематчевой серии финального матча ЧМ с Францией (3:3, 4:2 по пен.).

«Пенальти в финале был забит по центру по совету Эми Мартинеса. Я понимал, что вышел только для того, чтобы пробить пенальти, поэтому мне нужно было сохранять самообладание.

Я хотел нанести удар в угол, но Эми Мартинес сказал мне: "Нанеси удар по центру, потому что их вратарь обязательно нырнет". Именно так все и вышло», — приводит слова Дибалы журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что сборная Аргентины стала трехкратным обладателем Кубка мира. Лучшим игроком по итогам мундиаля стал капитан аргентинцев Лионель Месси.