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    Дибала о пенальти в финале ЧМ: Мартинес сказал мне бить по центру

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Аргентины
    Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала ответил на вопрос о своем пенальти в послематчевой серии финального матча ЧМ с Францией (3:3, 4:2 по пен.).

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Пенальти в финале был забит по центру по совету Эми Мартинеса. Я понимал, что вышел только для того, чтобы пробить пенальти, поэтому мне нужно было сохранять самообладание.

    Я хотел нанести удар в угол, но Эми Мартинес сказал мне: "Нанеси удар по центру, потому что их вратарь обязательно нырнет". Именно так все и вышло», — приводит слова Дибалы журналист Альфредо Педулла.

    Напомним, что сборная Аргентины стала трехкратным обладателем Кубка мира. Лучшим игроком по итогам мундиаля стал капитан аргентинцев Лионель Месси.

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