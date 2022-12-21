«Лестер», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» вышли в четвертьфинал Кубка лиги

В матче отличились Юри Тилеманс, Айозе Перес и Джейми Варди.
Также «Вулверхэмптон» обыграл «Джиллингем» со счетом 2:0. В составе хозяев забили Рауль Хименес и Раян Айт-Нури.
В параллельных матчах «Ньюкасл» оказался сильнее «Борнмута» (1:0), а «Саутгемптон» выиграл у «Линкольна» (2:1).
Жеребьевка четвертьфинала Кубка английской лиги состоится позднее. В среду, 21 декабря состоятся матчи 1/8 финала «Блэкберн» — «Ноттингем Форест», «Чарльтон» — «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» — «Бернли», а 22 декабря пройдет игра «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».