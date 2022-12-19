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    Зарема Салихова: Финал ЧМ-2022 — лучший в истории футбола

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины выиграла у Франции.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «Однозначно, этот финал лучший в истории футбола. Роналду без трофея, а Месси доказал свой класс, Золотой мяч снова его.

    Франции просто не повезло. Отыграться с 0:2 — это характер великих. Драматично, что травмирован Бензема. Но у Франции есть молодые игроки, например, Нкунку, так что следующий чемпионат будет захватывающим.

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    • Больно, что совсем недавно такие футбольные праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

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