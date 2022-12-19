Зарема Салихова: Финал ЧМ-2022 — лучший в истории футбола

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022, в котором сборнаявыиграла у

«Однозначно, этот финал лучший в истории футбола. Роналду без трофея, а Месси доказал свой класс, Золотой мяч снова его.

Франции просто не повезло. Отыграться с 0:2 — это характер великих. Драматично, что травмирован Бензема. Но у Франции есть молодые игроки, например, Нкунку, так что следующий чемпионат будет захватывающим.

Больно, что совсем недавно такие футбольные праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».