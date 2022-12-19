Орлов: Победу сборной Аргентины делали другие игроки, а не Паредес

Футбольный блогероценил игру полузащитника сборной Аргентинына чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.

18 декабря сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.

«Он все равно футбольный бандит! Вы не видели, как он бил ногами вчера? Как это можно ему простить? "Зенит" тоже из-за этого мучался.

Что он себе позволяет? Подумаешь, умеет он бить хорошо и пас давать. В футболе существует правила фэйр-плей. А Паредес их главный нарушитель. Он же просто убийца.

Победа на чемпионате мира? Ну а при чем здесь он? Ну забил он пенальти, ну и что? Победу делали другие игроки, а не он. Ему повезло, что он в этом составе.

Мое мнение о том, что Паредес убийца, он же сам и подтвердил в финальном матче. Судья должен был его выгнать с поля», — сказал Орлов Sport24.