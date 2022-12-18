Маттеус: Своими эгоистичными поступками Роналду навредил и себе, и команде

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Безусловно, Криштиану Роналду — главное разочарование этого чемпионата мира, полная противоположность Месси.
Своими эгоистичными поступками он навредил и себе, и команде. Когда-то Криштиану был великим футболистом, бомбардиром мирового уровня.
Теперь он запятнал своё наследие. Мне трудно представить, что Роналду приживётся в каком-нибудь клубе. Мне его даже немного жаль», — приводит слова Маттеуса Bild.
Напомним, что сборная Португалии проиграла Марокко (0:1) в 1/4 финала ЧМ и вылетела из турнира.