Шевченко: Месси настоящий лидер и капитан

Бывший форварди сборной Украиныоценил игру капитана сборной Аргентины

«Месси — символ Аргентины. Легенда — один из лучших за все время. Вы ставите его рядом с Диего Марадоной и Пеле.

Такой игрок, как он, заслуживает победы на чемпионате мира. Он абсолютный лидер, проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, отдает пасы своим партнерам. Он настоящий лидер и капитан.

Но с другой стороны, есть очень сильная, сбалансированная сборная Франции. Килиан Мбаппе — очень сильный игрок.

Месси, его время подходит к концу, но Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень захватывающая и интересная игра», — цитирует Шевченко Sky Sports.

Напомним, что финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.