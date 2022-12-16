Шевченко: Месси настоящий лидер и капитан

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Месси — символ Аргентины. Легенда — один из лучших за все время. Вы ставите его рядом с Диего Марадоной и Пеле.
Такой игрок, как он, заслуживает победы на чемпионате мира. Он абсолютный лидер, проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, отдает пасы своим партнерам. Он настоящий лидер и капитан.
Но с другой стороны, есть очень сильная, сбалансированная сборная Франции. Килиан Мбаппе — очень сильный игрок.
Месси, его время подходит к концу, но Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень захватывающая и интересная игра», — цитирует Шевченко Sky Sports.
Напомним, что финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.