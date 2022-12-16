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    Галлас: Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду

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    Бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас оценил игру Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Галлас также отметил, что Мбаппе способен достичь уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Я думаю, что Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду. Килиан захочет стать лучшим, он будет думать об этом.

    Месси и Роналду подают ему хороший пример, и он захочет побить все их рекорды. Если ты обладаешь подобным менталитетом, то должен усердно трудиться на протяжении долгого времени.

    С его способностями Мбаппе может очень долго оставаться на высоком уровне и определенно способен приблизиться к двум легендам — Месси и Роналду», — сказал Галлас Genting Casino.

    Мбаппе сыграл за сборную Франции 6 матчей на чемпионате мира в Катаре, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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