Жиру считает Месси невероятным игроком

Оливье Жиру Фото: globallookpress.com
«Месси — невероятный игрок. Но мы не позволим ему насладиться лучшим моментом, который у него может быть. Мы хотим выиграть и стать чемпионами мира. Мы сделаем всё, чтобы остановить его.
У сборной Аргентины есть не только Месси. Там много других отличных игроков, также работающих на команду. В этом и заключается их сила», — цитирует Жиру The Athletic.
Напомним, что в списке лучших бомбардиров текущего мундиаля Лионель Месси с пятью забитыми мячами делит первую строчку с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе. Оливье Жиру располагается вслед за ними с четырьмя голами.
Финальный матч чемпионата мира Аргентина — Франция состоится 18 декабря.