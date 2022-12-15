Жиру считает Месси невероятным игроком

Форвард сборной Франциирассказал об ожиданиях перед финальным матчем чемпионата мира против Аргентины.

«Месси — невероятный игрок. Но мы не позволим ему насладиться лучшим моментом, который у него может быть. Мы хотим выиграть и стать чемпионами мира. Мы сделаем всё, чтобы остановить его.

У сборной Аргентины есть не только Месси. Там много других отличных игроков, также работающих на команду. В этом и заключается их сила», — цитирует Жиру The Athletic.

Напомним, что в списке лучших бомбардиров текущего мундиаля Лионель Месси с пятью забитыми мячами делит первую строчку с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе. Оливье Жиру располагается вслед за ними с четырьмя голами.

Финальный матч чемпионата мира Аргентина — Франция состоится 18 декабря.