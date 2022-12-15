Дешам о финале ЧМ: Возможно, команда, которая сделает меньше ошибок, выиграет игру

Главный тренер сборной Франциивысказался о финальном матче чемпионата мир в Катаре, в котором его команда сыграет со сборной Аргентины.

«Эта аргентинская команда отличается от той, с которой мы играли четыре года назад. У нас есть два состава с отличным качеством, и ключевые игроки должны изменить ситуацию. Возможно, команда, которая сделает меньше ошибок, выиграет игру. Но определённо в конце матча кто-то получит третью звезду на футболке», — приводит слова Дешама издание Evening Standard.

Матч финала ЧМ состоится 18 декабря и начнется в 18:00 по мск.

Напомним, что в полуфинале Франция обыграла Марокко (2:0), а Аргентина победила Хорватию (3:0).