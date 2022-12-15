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    Дешам о финале ЧМ: Возможно, команда, которая сделает меньше ошибок, выиграет игру

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о финальном матче чемпионата мир в Катаре, в котором его команда сыграет со сборной Аргентины.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Эта аргентинская команда отличается от той, с которой мы играли четыре года назад. У нас есть два состава с отличным качеством, и ключевые игроки должны изменить ситуацию. Возможно, команда, которая сделает меньше ошибок, выиграет игру. Но определённо в конце матча кто-то получит третью звезду на футболке», — приводит слова Дешама издание Evening Standard.

    Матч финала ЧМ состоится 18 декабря и начнется в 18:00 по мск.

    Напомним, что в полуфинале Франция обыграла Марокко (2:0), а Аргентина победила Хорватию (3:0).

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