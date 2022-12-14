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    Вратарь «Химок» близок к переходу в «Локомотив»

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    Голкипер «Химок» Илья Лантратов в ближайшее время может стать игроком «Локомотива», сообщает журналист Иван Карпов.

    Илья Лантратов
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    Илья Лантратов

    Несмотря на действующее соглашение с подмосковным клубом до лета 2025 года, 27-летний вратарь может перейти в столичный клуб бесплатно.

    Лантратов не попал в список «Химок» на первый турецкий сбор. Подмосковный клуб активно расторгает контракты со своими игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и оставить в команде только тех футболистов, на которых рассчитывает главный тренер Спартак Гогниев.

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    • Лантратов может попасть в число игроков, которые расторгнут контракт с «Химками».

    Также отмечается, что в случае подписания Лантратова «Локомотив» может покинуть один из ведущих голкиперов.

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