Вратарь «Химок» близок к переходу в «Локомотив»

Голкипер «Химок»в ближайшее время может стать игроком сообщает журналист Иван Карпов.

Несмотря на действующее соглашение с подмосковным клубом до лета 2025 года, 27-летний вратарь может перейти в столичный клуб бесплатно.

Лантратов не попал в список «Химок» на первый турецкий сбор. Подмосковный клуб активно расторгает контракты со своими игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и оставить в команде только тех футболистов, на которых рассчитывает главный тренер Спартак Гогниев.

Лантратов может попасть в число игроков, которые расторгнут контракт с «Химками».

Также отмечается, что в случае подписания Лантратова «Локомотив» может покинуть один из ведущих голкиперов.