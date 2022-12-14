ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Хулиан АльваресДневник ЧМ-2022. Конец хорватской сказки, шедевр Альвареса и спорный пенальти
  • 23:56
    • Сборная Аргентины разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022
  • 23:00
    • A Bola: Сантуш покинет сборную Португалии
  • 18:15
    • Марио Фернандес стал игроком бразильского «Интернасьоналя»
  • 17:42
    • Российский миллиардер Демин продал клуб АПЛ «Борнмут»
  • 16:40
    • Дмитрий Бивол стал лучшим боксером 2022 года по версии всемирной ассоциации WBA
    Все новости спорта

    Ковачич: Две ошибки судьи стоили Хорватии финала

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Хорватии
    Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в полуфинале ЧМ-2022.

    Матео Ковачич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Ковачич

    «Мне вообще сложно комментировать, я не знаю, что сказать. Мы сделали все, что могли, если бы могли лучше — то сделали. Теперь будем бороться за третье место.

    Обе ситуации для меня непонятны: сначала угловой, которого не было, а потом пенальти… Я никогда не комментировал судей, но это кардинальные ошибки, и они нам стоили нам матча. Мы знали, что они агрессивны, что они хороши и что у них есть Месси. Сегодня он был феноменален, его надо поздравить.

    Тем не менее, мы боролись, и нам присудили тот нелепый пенальти. Ничего, нам нужно сейчас собраться с силами и бороться за это третье место», — цитирует Ковачича Jutarnji List.

    Хорватия 17 декабря сыграет в матче за третье место. Соперником хорватов станет проигравший в паре Марокко — Франция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция остановит сенсационных марокканцев
  • Франция — Марокко. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Продолжение марокканской сказки?!
  • Франция — Марокко. Прогноз и ставки
  • 7.90
    •
  • «Вилланы» затопят «желтую субмарину»
  • «Астон Вилла» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.90
  • Прогноз на матч Франция — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Кифисия — АЕК
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эшторил — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Стяуа — Клуж
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Атромитос
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры