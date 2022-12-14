Ковачич: Две ошибки судьи стоили Хорватии финала

Полузащитник сборной Хорватиипрокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в полуфинале ЧМ-2022.

«Мне вообще сложно комментировать, я не знаю, что сказать. Мы сделали все, что могли, если бы могли лучше — то сделали. Теперь будем бороться за третье место.

Обе ситуации для меня непонятны: сначала угловой, которого не было, а потом пенальти… Я никогда не комментировал судей, но это кардинальные ошибки, и они нам стоили нам матча. Мы знали, что они агрессивны, что они хороши и что у них есть Месси. Сегодня он был феноменален, его надо поздравить.

Тем не менее, мы боролись, и нам присудили тот нелепый пенальти. Ничего, нам нужно сейчас собраться с силами и бороться за это третье место», — цитирует Ковачича Jutarnji List.

Хорватия 17 декабря сыграет в матче за третье место. Соперником хорватов станет проигравший в паре Марокко — Франция.