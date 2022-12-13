ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиАргентина — Хорватия. Онлайн
  • 18:15
    • Марио Фернандес стал игроком бразильского «Интернасьоналя»
  • 17:42
    • Российский миллиардер Демин продал клуб АПЛ «Борнмут»
  • 23:00
    • A Bola: Сантуш покинет сборную Португалии
  • 18:37
    • Бенту покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи
  • 18:02
    • Овечкин: Постараюсь сделать всё возможное, чтобы приблизиться к рекорду
    Все новости спорта

    Ренар: Я француз, родился во Франции, но завтра, извините, я буду болеть за марокканскую команду

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Марокко
    Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар признался, что будет болеть за сборную Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира, в котором марокканцы встретятся с французами.

    Эрве Ренар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрве Ренар

    «Я француз, родился во Франции, у меня есть французский паспорт, но завтра, извините, я буду болеть за марокканскую команду. Поскольку люди в этой стране подарили мне столько любви, сколько вы даже не можете себе представить. Я желаю им всего наилучшего.

    Этот чемпионат мира в Катаре станет чем-то особенным для африканского и, конечно, для марокканского футбола», — приводит слова Ренара RMC Sport.

    Ренар тренировал сборную Марокко с 2016 по 2019 год.

    Поединок Франция — Марокко состоится 14 декабря в 22:00 мск на стадионе «Аль-Байт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы сделают выводы после неудачи бразильцев
  • Хорватия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Пройдут ли «клетчатые» в финал?!
  • Аргентина — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 5.55
    •
  • Франция остановит сенсационных марокканцев
  • Франция — Марокко. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Туран — Нефтчи
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чжан — Рейнгольд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бронцетти — Фетт
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Кадис — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры