Ренар: Я француз, родился во Франции, но завтра, извините, я буду болеть за марокканскую команду

Эрве Ренар Фото: globallookpress.com
«Я француз, родился во Франции, у меня есть французский паспорт, но завтра, извините, я буду болеть за марокканскую команду. Поскольку люди в этой стране подарили мне столько любви, сколько вы даже не можете себе представить. Я желаю им всего наилучшего.
Этот чемпионат мира в Катаре станет чем-то особенным для африканского и, конечно, для марокканского футбола», — приводит слова Ренара RMC Sport.
Ренар тренировал сборную Марокко с 2016 по 2019 год.
Поединок Франция — Марокко состоится 14 декабря в 22:00 мск на стадионе «Аль-Байт».