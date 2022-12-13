Ренар: Я француз, родился во Франции, но завтра, извините, я буду болеть за марокканскую команду

Главный тренер сборной Саудовской Аравиипризнался, что будет болеть за сборную Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира, в котором марокканцы встретятся с французами.

«Я француз, родился во Франции, у меня есть французский паспорт, но завтра, извините, я буду болеть за марокканскую команду. Поскольку люди в этой стране подарили мне столько любви, сколько вы даже не можете себе представить. Я желаю им всего наилучшего.

Этот чемпионат мира в Катаре станет чем-то особенным для африканского и, конечно, для марокканского футбола», — приводит слова Ренара RMC Sport.

Ренар тренировал сборную Марокко с 2016 по 2019 год.

Поединок Франция — Марокко состоится 14 декабря в 22:00 мск на стадионе «Аль-Байт».