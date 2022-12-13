Мексиканский арбитр рассудит сборные Франции и Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Мексиканецназначен главным арбитром полуфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Франции и Марокко, сообщается на официальной странице пресс-службы ФИФА.

Помогать Рамосу будут его соотечественники Альберто Морин и Мигель Эрнандес, четвертый рефери — венесуэлец Хесус Валенсуэла. ВАР — канадец Дрю Фишер, АВАР — колумбиец Николас Гальо.

На ЧМ-2022 Рамос судил матчи группового этапа Дания — Тунис (0:0) и Бельгия — Марокко (0:2), а также игру 1/8 финала Португалия — Швейцария (6:1).

Матч сборных Франции и Марокко состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт», игра начнется в 22:00 по московскому времени. С прогнозом на эту встречу можно ознакомиться по этой ссылке.