Мостовой: Где сейчас люди, которые говорили, что ЧМ в Катаре — плохой?

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Где сейчас люди, которые говорили, что чемпионат мира в Катаре — плохой? Хотелось бы сейчас посмотреть. Нам на десерт дали такие четвертьфиналы…
Пока матч Нидерланды — Аргентина — по всему самый лучший. Я пересматривал второй тайм и серию пенальти: знал, кто забьет и не забьет, но все равно переживал.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Аргентина — Хорватия
Розыгрыш штрафного голландцами был просто гениальный. Один раз из 10 такое пройдет. Какое-то сумасшествие», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет со сборной Хорватии (13 декабря), а Франция встретится с Марокко (14 декабря).