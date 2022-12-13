Мостовой: Где сейчас люди, которые говорили, что ЧМ в Катаре — плохой?

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о чемпионате мира в Катаре.

«Где сейчас люди, которые говорили, что чемпионат мира в Катаре — плохой? Хотелось бы сейчас посмотреть. Нам на десерт дали такие четвертьфиналы…

Пока матч Нидерланды — Аргентина — по всему самый лучший. Я пересматривал второй тайм и серию пенальти: знал, кто забьет и не забьет, но все равно переживал.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Аргентина — Хорватия

Розыгрыш штрафного голландцами был просто гениальный. Один раз из 10 такое пройдет. Какое-то сумасшествие», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет со сборной Хорватии (13 декабря), а Франция встретится с Марокко (14 декабря).