Роналдо заявил, что сборная Марокко не обыграет Францию на ЧМ

Бывший футболист сборной Бразилииподелился мнение о предстоящем полуфинале ЧМ между сборными Франции и Марокко.

«Я бы хотел, чтобы сборная Марокко пробилась в финал, но думаю, что у них не получится обыграть Францию. Их путешествие на турнире великолепно.

Премиальные для защитника Марокко Джавада Эль-Ямика? Если он их не получит, мы будем носить его на руках.

То, что делает команда на этом турнире — замечательно. Всё Марокко сейчас в огне», — приводит слова Роналдо Marca.

Сборная Марокко встретится с Францией в полуфинале чемпионата мира 14 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.