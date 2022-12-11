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    Леау: Португалия рассчитывала выиграть ЧМ-2022, но встретилась с соперником, у которого было нечто большее, чем у нас

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    Футболист сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал поражение в четвертьфинале ЧМ-2022 от команды Марокко (0:1).

    Рафаэл Леау
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    Рафаэл Леау

    «С нашим составом мы амбициозно рассчитывали пройти как можно дальше, а если быть более конкретным — выиграть чемпионат мира.

    Мы продемонстрировали нашу ценность как команды и мы в полной мере насладились этим соревнованием, хоть и с чувством грусти.

    Мы встретились с соперником, у которого было нечто большее, чем было у нас, поэтому он прошел дальше.

    Мы пройдем эту главу вместе, будущее будет ярким. Спасибо португальцам, которые присутствовали на всех играх и поддерживали нас!» — написал игрок в соцсетях.

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