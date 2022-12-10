Вратарь сборной Марокко: Сборная Марокко способна творить чудеса

Вратарь сборной Мароккопрокомментировал победу над Португалией (1:0) в 1/4 финала чемпионата мира.

«Очень, очень сложно подобрать слова, чтобы описать этот момент. Я хочу поблагодарить всех игроков и болельщиков, которые поддерживали нас. Теперь мы немного отдохнем, чтобы подготовиться к тому, что нас ждет дальше. У нас были травмы, но все, кто играл сегодня, выложились на все сто.

Мы можем играть с кем угодно, каким бы ни был уровень соревнования. Будущие поколения будут знать, что сборная Марокко способна творить чудеса», — цитирует Буну Le 360 Sport.

В полуфинале катарского мундиаля Марокко сыграет с победителем пары Англия — Франция.