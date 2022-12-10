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    Англия — Франция. Онлайн

    Сборные Англии и Франции разыграют последнюю путевку в полуфинал чемпионата мира в Катаре

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    Харри Кейн
    Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится заключительная встреча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, в которой сойдутся сборные Англии и Франции. За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Англия

    Англичане стали первыми в группе B, набрав 7 очков по итогам трех матчей. Подопечные Гарета Саутгейта начали с уверенной победы, разгромив Иран со счетом 6:2. В следующем матче против сборной США англичанам не удалось досрочно обеспечить себе место в плей-офф. За 90 минут зрители так и не увидели забитых мячей и сборной «трех львов» предстояло решать задачу по выходу из группы в заключительном туре. В последнем матче группового этапа англичане не испытали проблем со сборной Уэльса, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

    В 1/8 финала коллективу Саутгейта противостояла сборная Сенегала. Хендерсон и Кейн создали для англичан комфортное преимущество перед перерывом, а во второй половине Сака поставил в матче точку, зафиксировав очередную крупную победу британской команды (3:0).

    Сборная Англии продлила свою беспроигрышную серию до пяти матчей. Всего за 10 крайних встреч на счету сборной «трех львов» 3 победы, 4 ничьи и 3 поражения.

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    Франция

    Действующие чемпионы мира гарантировали себе место в плей-офф по итогам двух стартовых побед в группе над сборными Австралии (4:1) и Дании (2:1). На заключительный матч против Туниса Дидье Дешам выставил резервный состав. Французы в итоге уступили с минимальным счетом 0:1, но сохранили за собой первое место в группе D.

    Сборная Франции без труда преодолела первую стадию плей-офф, где встречалась с польской командой. Дубль Килиана Мбаппе и рекордный гол Оливье Жиру принесли чемпионам мира победу и путевку в четвертьфинал турнира (3:1).

    В 10-ти последних матчах на счету сборной Франции 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения.

    Личные встречи

    Сборные Англии и Франции дважды встречались между собой на чемпионатах мира — в 1966 году в Англии и в 1982 году в Испании. В обоих матчах успех праздновала английская команда (2:0 и 3:1).

    Всего в 13-ти очных матчах на счету сборной Франции 6 побед, англичане выиграли 3 встречи. Еще в четырех случаях между командами была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

    — «Нет смысла только защищаться, закрываться на своей половине в таких матчах, как четвертьфинал чемпионата мира. Мы верим, что можем доставить сборной Франции проблемы, и мы собираемся это сделать. Нужно придерживаться того пути, по которому мы шли весь турнир».

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

    — «Чем дальше ты проходишь, тем выше уровень. Требования тоже повышаются. Все большее место начинает занимать воодушевление. Многие сборные хотели бы оказаться на нашем месте. Но у нас всегда есть цель — сделать еще один шаг.

    Играть в четвертьфинале чемпионата мира — это чудесно. Но в нем нужно играть ради того, чтобы пройти дальше.У сборной Англии нет слабых мест, это очевидно. Возможно, есть вещи, которые они делают чуть хуже. Мы должны использовать это. Нужно четко определить, в каких аспектах игры мы можем им навредить».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 2.07.

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