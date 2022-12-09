ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в два года

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи о проведении чемпионата мира раз в два года. Об этом сообщил глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер.

«Меня попросили подумать об этом, и я пришел к выводу, что это неплохая идея. Правда, для подобных изменений пришлось бы полностью пересмотреть календарь квалификации.

Сегодня мы не стремимся к этому. Мы придерживаемся четырехлетнего цикла, в ходе которого будет проходить мужской чемпионат мира, он будет чередоваться с женским, который становится все более и более значимым. А также Евро и клубный чемпионат мира, который необходим», — приводит слова Венгера L’Équipe.

Напомним, на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, выступят 48 сборных.