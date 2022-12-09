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    ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в два года

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    Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи о проведении чемпионата мира раз в два года. Об этом сообщил глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер.

    Арсен Венгер
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    Арсен Венгер

    «Меня попросили подумать об этом, и я пришел к выводу, что это неплохая идея. Правда, для подобных изменений пришлось бы полностью пересмотреть календарь квалификации.

  • Венгер предложил идею реорганизации ЧМ
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    • Сегодня мы не стремимся к этому. Мы придерживаемся четырехлетнего цикла, в ходе которого будет проходить мужской чемпионат мира, он будет чередоваться с женским, который становится все более и более значимым. А также Евро и клубный чемпионат мира, который необходим», — приводит слова Венгера L’Équipe.

    Напомним, на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, выступят 48 сборных.

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