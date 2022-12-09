Модрич поддержал Родриго после незабитого пенальти: «Все промахиваются»

Капитан сборной Хорватииподдержал бразильского хавбекапосле незабитого пенальти в 1/4 финала ЧМ-2022.

Хорваты пропустили на 106-й минуте, сравняли счет на 117-й и победили команду Тите в серии пенальти со счетом 4:2.

Партнер Модрича по мадридскому «Реалу» первым подошел к точке, но Доминик Ливакович отразил удар бразильца.

«Это может случиться с каждым. Родриго нужно поздравить с тем, что у него хватило сил и менталитета пробить пенальти. Каждый может промахнуться.

Я подбодрил его. Я был всего на несколько лет старше него, когда промазал с пенальти в матче с Турцией в 2008 году. Мне было 23. Это нелегко. Он наберется опыта и сил, чтобы продолжать.

Я уверен, что он выйдет из этой ситуации, став еще сильнее. Все нормально. Все промахиваются. Я поддержал его и придал сил.

Мы с ним очень хорошо ладим, и жаль, что это случилось с ним», — сказал Модрич ESPN.