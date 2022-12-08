Стерлинг вернется в расположение сборной Англии на матч с Францией

Нападающий сборной Англиидолжен вернуться в расположение национальной команды в пятницу, 9 декабря.

Изначально футболист планировал вернуться в сборную в четверг утром (8 декабря). Но Стерлинг прилетит в пятницу, пропустив важный тренировочный день, что уменьшает его шансы появиться на поле в четвертьфинальной игре, сообщает Sportsmail.

Напомним, недавно на дом Стерлинга было совершено нападение. Грабители вынесли из жилья много ценных вещей, но семья англичанина при этом не пострадала физически. Как только Рахим об этом узнал, главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт сразу отпустил его в Лондон к семье.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Англии сыграет против Франции. Матч пройдет в субботу, 10 декабря.