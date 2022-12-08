Онопко: Россия вышла бы из группы на ЧМ-2022

Тренер сборной Россиисчитает, команда смогла бы достойно выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Мы точно не были бы проходной командой. Я считаю, что мы бы вышли из группы.

Когда со сборной снимут бан? Я надеюсь год — максимум. Будем биться за выход на ЧМ-2026.

Я думал, что мы все-таки сыграем стыки с Польшей, что нас до них допустят. Пусть даже на нейтральном поле.

А потом Польша, Чехия и Швеция начали истерить. Но даже после дисквалификации я понимал, что сборная должна жить и собираться», — приводит слова Онопко Sport24.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.