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    Далич: У нас впереди величайший матч на чемпионате мира

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Бразилии в 1/4 финала ЧМ.

    Златко Далич
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    Златко Далич

    «Считаю, что этот матч будет самым напряжённым. Могу сравнить его с финалом против Франции на предыдущем чемпионате мира.

    Отличный соперник и большой вызов для нас. У нас было 11 матчей на этих двух мундиалях, и мы проиграли только один.

    Я бы хотел, чтобы такой матч состоялся позже, но жизнь такова.

    Мы несколько раз встречались с Бразилией и ни разу не выигрывали у них. Я надеюсь, что мы сможем изменить традицию.

    Сейчас у нас впереди величайший матч на чемпионате мира. Они одни из самых больших фаворитов.

    Они всегда считаются фаворитами, но с тем, что они продемонстрировали здесь, они заслуживают того, чтобы быть одними из главных фаворитов.

    Необходимо сыграть наш лучший матч, и тогда у нас будет шанс. Мы не должны довольствоваться выходом в четвертьфинал», — приводит слова Далича Reuters.

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