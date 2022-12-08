Далич: У нас впереди величайший матч на чемпионате мира

«Считаю, что этот матч будет самым напряжённым. Могу сравнить его с финалом против Франции на предыдущем чемпионате мира.
Отличный соперник и большой вызов для нас. У нас было 11 матчей на этих двух мундиалях, и мы проиграли только один.
Я бы хотел, чтобы такой матч состоялся позже, но жизнь такова.
Мы несколько раз встречались с Бразилией и ни разу не выигрывали у них. Я надеюсь, что мы сможем изменить традицию.
Сейчас у нас впереди величайший матч на чемпионате мира. Они одни из самых больших фаворитов.
Они всегда считаются фаворитами, но с тем, что они продемонстрировали здесь, они заслуживают того, чтобы быть одними из главных фаворитов.
Необходимо сыграть наш лучший матч, и тогда у нас будет шанс. Мы не должны довольствоваться выходом в четвертьфинал», — приводит слова Далича Reuters.
Матч между Хорватии и Бразилии пройдет 9 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.