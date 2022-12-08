Далич: У нас впереди величайший матч на чемпионате мира

Главный тренер сборной Хорватииподелился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Бразилии в 1/4 финала ЧМ.

«Считаю, что этот матч будет самым напряжённым. Могу сравнить его с финалом против Франции на предыдущем чемпионате мира.

Отличный соперник и большой вызов для нас. У нас было 11 матчей на этих двух мундиалях, и мы проиграли только один.

Я бы хотел, чтобы такой матч состоялся позже, но жизнь такова.

Мы несколько раз встречались с Бразилией и ни разу не выигрывали у них. Я надеюсь, что мы сможем изменить традицию.

Сейчас у нас впереди величайший матч на чемпионате мира. Они одни из самых больших фаворитов.

Они всегда считаются фаворитами, но с тем, что они продемонстрировали здесь, они заслуживают того, чтобы быть одними из главных фаворитов.

Необходимо сыграть наш лучший матч, и тогда у нас будет шанс. Мы не должны довольствоваться выходом в четвертьфинал», — приводит слова Далича Reuters.

Матч между Хорватии и Бразилии пройдет 9 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.