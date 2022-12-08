The Guardian назвал фаворита чемпионата мира в Катаре

Сборнаяназвана The Guardian главным фаворитом ЧМ-2022.

Среди всех четвертьфиналистов шансы команды Тите на чемпионство оцениваются как самые высокие.

В тройку также входят Франция и Португалия. Далее команды расположились в следующем порядке: Англия, Аргентина, Нидерланды, Марокко и Хорватия.

Бразилия на групповом этапе обыграла Швейцарию, Сербию и уступила Камеруну. В 1/8 финала южноамериканцы разгромили Южную Корею со счетом 4:1.

Календарь и таблица ЧМ-2022

9 декабря сборная Бразилии в четвертьфинале турнира сыграет с командой Хорватии.